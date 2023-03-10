Интересное 10 марта 2023, 22:42 Четыре новых школы появятся в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде планируют возвести четыре новых школы. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на сайт Минграда Нижегородской области.

Школы будут рассчитаны на 4225 мест. Одна из школ появится неподалеку от деревни Новопокровское в Советском районе. В ней будут учиться порядка 800 детей. Площадь здания составит 4780 квадратных метров.

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В границах улицы Украинской и Комсомольского шоссе возведут учебное заведение на 825 учеников, а на улице Космической — школу на 1100 мест.

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Последнее учебное заведение построят в границах улицы Цветочной и Анкудиновского шоссе. Здание будет рассчитано на 1500 мест.