Интересное 15 марта 2023, 11:31 Четыре модельные библиотеки появятся в Калужской области

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В Калужской области возведут четыре новых модельных библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Строительство планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на данные регионального министерства культуры и туризма.

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Библиотеки откроют в Жуковском, Бабынинском, Юхновском и Сухиничском районах. Сейчас там проводят ремонт читальных залов. Кроме того, для заведений закупают новые книги и мебель.