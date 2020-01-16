16 января 2020, 11:01
Черный молотый перец не прошел проверку Роскачества
Роскачество проверило черный молотый перец российских производителей и пришло к выводу, что ни одна из 30 проверенных торговых марок не может претендовать на Знак качества, написал сайт «Аргументы и факты».
Во многих видах перца нашли бактерии, плесень и кишечную палочку. Эксперты считают, что производители разбавляют основной состав упаковки перца, чтобы снизить себестоимость продукта.
Ни один из 30 образцов не признали удовлетворительным.