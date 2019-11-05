Черный кот прервал матч по американскому футболу в Нью-Джерси. Видео

Обычный черный кот выбежал на стадион «Метлайф» и прервал разгар матча по американскому футболу между командами «Даллас Ковбойс» и «Нью-Йорк Джайнтс». Встреча клубов прошла 4 ноября.

Животное появилось на поле во второй четверти игры, когда игроки «Джайнтс» пытались забить в ворота противника гол. В результате этого арбитр Клей Мартин объявил перерыв. Сотрудники стадиона и Национальная гвардия штата попытались удалить кота с поля, однако питомец сам покинул стадион под громкие возгласы болельщиков.

Команда «Даллас Ковбойс» победила в том матче со счетом 37:18. После случившегося интернет-пользователи внесли животное в список лучших форвардов: «Лучшие раннинбеки этой игры: 1. Саквон Беркли 2. Черный кот 3. Иезекииль Эллиотт».