Интересное 07 сентября 2023, 13:20 Черновик с текстом «Богемской рапсодии» продали на аукционе в Лондоне

Читать 360tv в

Черновик с текстом легендарной песни «Богемская рапсодия» британской рок-группы Queen продали на торгах в Лондоне. Об этом сообщил сайт Sotheby’s.

Отмечается, что обладатель 15 листов первого варианта песни отдал более 1,3 миллиона фунтов стерлингов (более 369 миллионов рублей). Первоначально в черновиках композиция называлась «Монгольская рапсодия».

Реклама

Как сообщили на сайте телеканала «Звезда», также на аукционе продали личные вещи Фредди Меркьюри и его пианино.