«Черная жемчужина эпохи динозавров». Раритетное дерево обнаружили в Подмосковье

В Московской области обнаружили редкое дерево — бархат амурский. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства региона.

Бархат амурский нашли в Истринском лесничестве. В этом году растение должны внести в Национальный реестр удивительных деревьев России.

Бархат амурский достигает 25-28 метров в высоту и имеет диаметр ствола 90-120 сантиметров. Дерево примечательно тем, что его предки росли еще в эпоху динозавров. Его так и называют: черная жемчужина эпохи динозавров. В китайской культуре есть даже легенда, что однажды император потерял на берегу реки черную жемчужину, из которой выросло целое дерево, украшенное ягодками.

Источник фото: телеканал «360»

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«В Московской области статус удивительного присвоен пока только одному дереву, растущему из одного корня березы и ели в Наро-Фоминском лесничестве. В этом году эксперты планируют внести в реестр и бархат амурский», — прокомментировали в Комитете лесного хозяйства региона.

Обычно такие деревья растут на Дальнем Востоке, в лесах Китая, Кореи, Японии и некоторых других стран.