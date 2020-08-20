Черепаха спасла рыбу от обезвоживания. Видео

Ролик длится девять секунд, но он стал вирусным в считанные часы.

На кадрах видно, как маленькая черепаха спасла от смерти рыбу, которая лежала на камне. Пресмыкающееся подплыло к рыбке и столкнуло ее в воду своими плавниками. Оказавшись в воде, рыба сразу же пришла в чувство и поплыла.

Подписчики аккаунта вспомнили историю о «Черепашках-ниндзя». Они написали, что даже такая кроха может стать частью их отряда. Другие же посчитали, что рыбка просто отдыхала в воде, а черепашка своими шлепками нарушила ее покой.

Ранее мужчина похитил собаку и тем самым спас ее. Пес напоминал скелет, который сидел на цепи. Он лежал на земле и не мог двигаться из-за истощения. В итоге спаситель выходил собаку, она набрала вес и стала выглядеть гораздо лучше.

А еще в Сети восхищаются видео, на котором шимпанзе кормит черепаху яблоком. Обезьяна откусывает кусочек от фрукта и протягивает его рептилии.