Чемпионский пояс Мохаммеда Али ушел с аукциона за 6,18 млн долларов

Чемпионский пояс Мохаммеда Али, который спортсмен завоевал в 1974 году, продали на аукционе. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Associated Press.

Пояс приобрел американский бизнесмен и владелец команды Национальной футбольной лиги «Индианаполис Колтс» Джим Ирсэй. По оценкам Forbes USA его состояние составляет 3,5 миллиарда долларов. За лот он отдал 6,18 миллиона долларов.

Подобная крупная покупка для него является не первой. Ранее он уже приобретал гитары Элвиса Пресли и Джона Леннона.