Челябинский аэропорт возобновил работу после снегопада

Работа в челябинском аэропорте возобновилась в штатном режиме. Ранее его закрывали из-за сильного снегопада. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Сегодня ночью в связи с интенсивными непрекращающимися осадками аэропорт Челябинска был закрыт с 00:30. Задержано 10 рейсов на вылет» — рассказали представители аэропорта. В пресс-службе рассказали также, что с момента начала снегопада на территории аэропорта велась расчистка. Благодаря проведенным работам, возобновить работу удалось уже к 6:30 утра.