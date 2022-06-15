Чашу из бронзы с символами бога Юпитера нашли во Франции

Недалеко от французской коммуны Шапель-де-Фужере археологи обнаружили древнюю чашу из бронзы с символами бога Юпитера. Об этом написало издание Planet Today.

Древняя чаша, сохранившаяся практически в первозданном виде, была найдена во время проверки территории перед началом ее застройки. Здесь археологи откопали древний галло-римский храм, который был заброшен примерно в VI веке нашей эры, сообщило ИА Nation News.

Именно на древнюю чашу пало внимание исследователей, поскольку на ее поверхности нанесено изображение Купидона, а также крылья, молнии и орлы. Вероятнее всего, все эти символы являются атрибутами бога Юпитера.