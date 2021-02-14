Чаевые с котенком и поцелуй обезьянки: таксисты рассказали о необычных поездках

Работу водителей такси скучной не назовешь. То женщина решит рожать в салоне, то животное нападет на водителя, то звезда в машину сядет. О самых необычных случаях рассказали таксисты сервисов «Ситимобил» и «Яндекс.Такси».

Более 18 тысяч таксистов по всей стране рассказали «Ситимобилу» свои необычные истории, которые происходили во время работы, передало РИА «Новости».

В частности, 26% таксистов рассказали, что после поездки их приглашали в кафе, ресторан или домой на чашечку чая. Одному московскому водителю щедрый пассажир оставил на чай почти 50 тысяч рублей. Кого-то угощали вкусным ужином, а кому-то дарили корзину свежих фруктов.

Но самый интересный подарок получил уфимский водитель. Ему в качестве чаевых преподнесли котенка, который до сих пор живет у него дома.

А одной молодой маме, которая подрабатывала в такси, пассажир подарил 28 тысяч рублей, чтобы она несколько дней не работала и могла провести время с ребенком.

Водитель «Яндекс.Такси» рассказал, что однажды во время поездки обезьянка поцеловала его в шею. Но хозяйка сразу предупредила водителя, что ее маленький питомец может начать с ним заигрывать.

В мае таксист «Ситимобила» в Ярославле спас прохожего от медведя и отвез его в больницу. Тогда компания его премировала. Другому водителю как-то пришлось вместе с пассажиром догонять поезд, на который тот опаздывал.

Однажды водителю из Екатеринбурга пришлось принимать роды у пассажирки прямо в автомобиле. Ребенка потом назвали в честь водителя.

Одному водителю посчастливилось везти Александра Розенбаума. В конце поездки певец сам предложил сделать памятное фото.