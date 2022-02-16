CD Projekt RED анонсировала выход новой версии Cyberpunk 2077

Польская игровая студия CD Projekt RED анонсировала дату выхода новой версии Cyberpunk 2077. Версия для новых приставок будет доступна 15 февраля. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на прямую трансляцию на Twitch-канале компании.

Разработчики в новой версии полностью переработали систему перков и боевого баланса, улучшили модель вождения, возможность переключаться на медленную ходьбу и изменять внешность главного героя в любое время. Кроме того, теперь NPC в игре не исчезают, когда персонаж поворачивается к ним спиной.

Новая игра будет доступна для консолей PlayStation 5, а также для Xbox Series X. Масштабный патч весит около 50 гигабайт.