Бывший сотрудник полиции стал мастером маникюра в Хакасии

Проблем с клиентами у офицера нет: многие женщины приходят к нему из любопытства, а потом, довольные, возвращаются еще раз.

Писяев рассказал, что самый популярный цвет покрытия — красный.

Ранее Михаил Романов, который 11 лет служит в Химках участковым, рассказал о своем обычном дне и поделился, что выбрал свою профессию, потому что всегда хотел помогать людям. Проверка табачной продукции в магазинах, посещение неблагополучных семей и обезвреживание агрессивных мужей — обычные занятия подмосковного полицейского.