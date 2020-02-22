22 февраля 2020, 15:06
Бывший сотрудник полиции стал мастером маникюра в Хакасии
Иван Писяев после 15 лет работы в полиции Абакана вышел на пенсию в звании капитана. А потом в тайне от своей семьи закончил курсы и стал мастером маникюра. Об этом сообщила гостелерадиокомпания «Хакасия».
Проблем с клиентами у офицера нет: многие женщины приходят к нему из любопытства, а потом, довольные, возвращаются еще раз.
Писяев рассказал, что самый популярный цвет покрытия — красный.
Ранее Михаил Романов, который 11 лет служит в Химках участковым, рассказал о своем обычном дне и поделился, что выбрал свою профессию, потому что всегда хотел помогать людям. Проверка табачной продукции в магазинах, посещение неблагополучных семей и обезвреживание агрессивных мужей — обычные занятия подмосковного полицейского.