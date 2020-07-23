Бывший повар Елизаветы II раскрыл секрет приготовления идеальных сосисок

Британский шеф-повар, обладатель звезды Мишлена и бывший глава кухни королевы Елизаветы II Джефф Бейкер раскрыл секрет приготовления идеальных жареных сосисок.

По мнению шеф-повара, доставать сосиски из холодильника нужно не ранее, чем за 20 минут до приготовления, пишет KentLive. В противном случае есть риск, что сосиски неравномерно прожарятся, а кожица у них лопнет.

Кроме того, для приготовления идеальных жареных сосисок Бейкер рекомендует использовать сковороду с антипригарным покрытием. В посуду следует добавить чайную ложку утиного либо же гусиного жира, советует шеф-повар. После этого жир нужно равномерно распределить по поверхности сковороды, убрав излишек. Затем можно выкладывать сосиски, но только так, чтобы они не соприкасались между собой.

Жарить блюдо лучше всего на малом или среднем огне, при этом сосиски надо регулярно переворачивать до тех пор, пока они не приобретут золотистый оттенок. Подавать сосиски сразу не следует, считает Бейкер. По его мнению, лучше подождать несколько минут.

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