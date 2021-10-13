Бывший госсекретарь США выпустила художественную книгу

Книга, которую бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон написала в соавторстве с писательницей Луизой Пенни, поступила в продажу. Произведение получило название State of Terror, что примерно переводится как «Государство террора», «Состояние ужаса» или «Государство ужаса». Оно написано в жанре триллера. Об этом сообщил RT со ссылкой на издательство Simon & Schuster.

Сюжет книги посвящен начинающему госсекретарю, который пытается раскрыть заговор против американского правительства. Сделать это ему поручают после серии террористических атак.

Авторы произведения указали, что сюжет основан на закулисной мировой драме. При это подробности этих событий «известных только инсайдерам».

Анонс произведения вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. Многие сравнили название романа с деятельностью, которую осуществляла Клинтон будучи госсекретарем. Политику также напомнили о многочисленных скандалах, фигурантом которых она являлась.