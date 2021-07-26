Бывшие сотрудники Tesla рассказали про отдел мониторинга негативных комментариев о Маске

Бывшие сотрудники Tesla рассказали о том, что в компании существует целый отдел по борьбе с негативными комментариями. Члены отдела должны удалять из социальных сетей разгневанные комментарии в отношении Ирана Маска. Об этом сообщил Business Insider.

Как сообщили информаторы, в отделе работает более 20 человек. Сотрудники занимаются поиском жалоб и замечаний в отношении компании. Девять сотрудников отдела ищут комментарии непосредственно об Илоне Маске, передала «Газета.ru». Общаясь с пользователями, они стараются убедить их удалить комментарии.

По данным бывших сотрудников, ежемесячно специалисты рассматривают до 18 жалоб. На выполнение данной работы выделяется свободное время.