Бывшая работница Emirates Airline рассказала о наказании сотрудников за лишний вес

Руководство популярного воздушного перевозчика Emirates Airline предъявляет достаточно жесткие требования к внешнему виду бортпроводниц и бортпроводников. О том, какая программа действует в компании по наказанию за лишний вес, рассказала изданию Insider бывшая работница авиакомпании.

По ее словам, особенные требования предъявляются к весу бортпроводников. Девушки, которые превысили установленный лимит по килограммам, могут быть финансово наказаны. Если кто-то увидел, что коллега прибавила в весе, то может смело сообщить об этом начальнику, написало «Утро.ру».

Бортпроводнице, набравшей пару-тройку лишних килограммов, придется избавиться от них достаточно быстро, чтобы не лишиться премии. На приведение внешнего вида в порядок руководство отводит примерно две недели.

В компании при этом отметили, что за всю историю действия такой программы из 25 тысяч сотрудников штрафы за лишний вес получили только 150 человек.