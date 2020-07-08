08 июля 2020, 13:26
«Бутчер». Создатели сериала «Пацаны» снимут корометражку о лидере отряда
О выходе короткометражного фильма стало известно из разговора со сценаристом картины Эриком Крипке. О подробностях рассказал Inforeactor.
Пока зрители телесериала ждут выхода обещанного продолжения истории «Пацаны», разработчики работают над дополнительной картиной. Короткометражный фильм расскажет о жизни главного героя сериала Билли Бутчера. Картина будет называться «Бутчер». В е основу лягут вырезанные сцены и история персонажа после финальной серии первого сезона. Будет раскрыто прошлое лидера отряда «Пацаны».
Известно, что на второй сезон сериала выделено больше средств, чем на первый. Продолжение шоу преобразится: добавятся качественные спецэффекты и полная проработка мира, в котором живут герои.