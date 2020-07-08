«Бутчер». Создатели сериала «Пацаны» снимут корометражку о лидере отряда

Пока зрители телесериала ждут выхода обещанного продолжения истории «Пацаны», разработчики работают над дополнительной картиной. Короткометражный фильм расскажет о жизни главного героя сериала Билли Бутчера. Картина будет называться «Бутчер». В е основу лягут вырезанные сцены и история персонажа после финальной серии первого сезона. Будет раскрыто прошлое лидера отряда «Пацаны».

Известно, что на второй сезон сериала выделено больше средств, чем на первый. Продолжение шоу преобразится: добавятся качественные спецэффекты и полная проработка мира, в котором живут герои.