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    08 июля 2020, 13:26

    «Бутчер». Создатели сериала «Пацаны» снимут корометражку о лидере отряда

    Алена Кудырко

    О выходе короткометражного фильма стало известно из разговора со сценаристом картины Эриком Крипке. О подробностях рассказал Inforeactor.

    Пока зрители телесериала ждут выхода обещанного продолжения истории «Пацаны», разработчики работают над дополнительной картиной. Короткометражный фильм расскажет о жизни главного героя сериала Билли Бутчера. Картина будет называться «Бутчер». В е основу лягут вырезанные сцены и история персонажа после финальной серии первого сезона. Будет раскрыто прошлое лидера отряда «Пацаны».

    Известно, что на второй сезон сериала выделено больше средств, чем на первый. Продолжение шоу преобразится: добавятся качественные спецэффекты и полная проработка мира, в котором живут герои.