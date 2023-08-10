Интересное 10 августа 2023, 21:07 Буровая установка станции «Луна-25» изучит состав почвы и другие компоненты

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На борту межпланетной автоматической станции «Луна-25» располагается специальная буровая установка, целью которой служит анализ состава почвы и других компонентов. Такой информацией поделился исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко, сообщил RT.

Станция отличается от предыдущей своей научной программой. Буровой установке предстоит углубиться в поверхность Луны, собрать и проанализировать почву и другие компоненты спутника Земли. Также станция изучит его радиационную, электромагнитную и пылевую обстановку.

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«Главная задача этой миссии — это поиск и точный элементный анализ воды», — сказал Блошенко.