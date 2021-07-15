Бурматов прокомментировал законопроект о штрафах за выброшенных животных

В Госдуму представлен законопроект о штрафах за выброшенных на улицу животных. Автор проекта, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов объяснил RT, для чего нужен закон.

По словам политика, законопроект является дополнением к закону «Об ответственном обращении с животными» который вышел в 2018 году. В законе не прописаны санкции за жестокое обращение.

«Он нужен, потому что у нас очень хороший закон, объективно очень хороший закон об ответственном обращении с животными, который вводит правила обращения с братьями нашими меньшими. В том числе и то, что их нельзя выбрасывать на улицу, нельзя от них избавляться, их нельзя мучить в цирках, зоопарках, над ними нельзя издеваться и прочее. Но, как и любой закон, он это постулирует, а санкций не содержит. За нарушение санкции необходимо было предусмотреть в соответствующем кодексе, в данном случае — в Кодексе об административных правонарушениях. Мы эти санкции предусмотрели», — пояснил Бурматов.

Новый законопроект предусматривает штрафы за выброшенных животных — до пяти тысяч рублей для физических лиц и до 30 тысяч рублей для организаций.