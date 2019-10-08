Бунт обеда: крыса атаковала кота — видео
Пользователь опубликовал в Сети видео, на котором кот на улице преследует крысу. После неудачного нападения грызун сам напал на хищника, сообщил «Царьград» со ссылкой на The Daily Mail.
Ночной Стамбул — место необычное: как оказалось, здесь хищник может пострадать от своей же добычи.
На кадрах видно, что кот преследовал крысу и уже ухватил ее за хвост, однако та начала прыгать, шипеть и отбиваться. В итоге грызун юркнул в здание, совершенно обескуражив преследователя.