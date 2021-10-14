14 октября 2021, 00:34
Netfliх представил тизер финала «Бумажного дома»
Netflix опубликовал первый тизер второй части пятого сезона сериала «Бумажный дом». Серии станут последними
Стриминговый сервис Netflix обнародовал тизер второй части пятого сезона сериала «Бумажный дом». Эти серии станут заключительными в проекте. Об этом сообщило РИА ФАН.
Премьера новых серий состоится 3 декабря. Первые пять эпизодов представили 3 сентября. Создатели сериала заявили, что конец уже близок.
Сюжет сериала «Бумажный дом» посвящен группе авантюристов, которые решились совершить невиданное ограбление. Все люди в группе стараются оставаться инкогнито. Представителем грабителей стал человек под псевдонимом Профессор.
Героям сериала придется вступить в противостояние с испанской полицией и военными. Части из них придется отступить от своих принципов и вступить на путь насилия ради того, чтобы спасти близких себе людей.