Netfliх представил тизер финала «Бумажного дома»

Стриминговый сервис Netflix обнародовал тизер второй части пятого сезона сериала «Бумажный дом». Эти серии станут заключительными в проекте. Об этом сообщило РИА ФАН.

Премьера новых серий состоится 3 декабря. Первые пять эпизодов представили 3 сентября. Создатели сериала заявили, что конец уже близок.

Сюжет сериала «Бумажный дом» посвящен группе авантюристов, которые решились совершить невиданное ограбление. Все люди в группе стараются оставаться инкогнито. Представителем грабителей стал человек под псевдонимом Профессор.

Героям сериала придется вступить в противостояние с испанской полицией и военными. Части из них придется отступить от своих принципов и вступить на путь насилия ради того, чтобы спасти близких себе людей.