Интересное 10 ноября 2022, 19:10 Бухгалтер Кищук рассказала о преимуществах отпуска в декабре Бухгалтер Кищук назвала отпуск в декабре выгодным с финансовой точки зрения

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Отпуск в декабре является очень выгодным, так как за него можно получить большие отпускные. Таким мнением поделилась бухгалтер Татьяна Кищук. Об этом сообщила ТСН24.

Специалист пояснила, что в декабре 22 рабочих дня и девять выходных. Она подчеркнула, что чем больше рабочих дней в месяце, тем более выгодным он становится благодаря отпускным.

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«Важно не исключать из отпуска выходные дни, так как отпускные за них начисляются, а заработная плата — нет», — рассказала эксперт.

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Кищук заявила, что зимний отпуск также можно официально продлить. Она посоветовала отправляться на отдых с 19 или 16 декабря по 2 января, так как благодаря новогодним праздникам от продлится еще на пять дней.