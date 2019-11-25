Буряткие рыбаки пришли на рыбалку, но вместо того, чтобы сделать прорубь и спокойно ловить рыбу, они решили покататься на льдине.

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Видео приключений один из них выложил в Instagram. На кадрах видно, как один из мужчин опускает мотор в небольшой проем во льду, а второй отталкиваясь ногой от льда, ускоряет конструкцию.

Чтобы сделать такую карусель, мужчины заранее сделали огромный круг из льда. Оператор видео в последние секунды признался, что участникам этого представления нет и 30 лет, и что тоже «хочет покататься».

Некоторые пользователи предположили, что рыбаки «карася спящего так будят», другие усомнились в том, что они кого-нибудь так разбудят, скорее распугают. Ну и, конечно, нашлись те, кто осудил мужчин за безрассудство.