Бросивший жену ради беженки британец поедет с ней на Украину

Британец Энтони Гарнетт, который расстался с женой ради украинской беженки, собрался ехать с новой возлюбленной на Украину. В страну он повезет денежную помощь раненым.

Гарнетт заявил газете Yorkshire live, что планирует собрать 10 тысяч фунтов стерлингов (около 12 тысяч долларов — прим. ред.). Сумму мужчина решил отдать тем, кто помогает сиротам и получившим ранения в ходе конфликта на Украине.

«Хочу сам поехать туда и зафиксировать, кому я помогаю. София (украинская беженка — прим. ред.) поедет со мной», — заявил мужчина.

История семьи Гарнетта стала резонансной. Отец двух детей ушел от супруги спустя 10 дней после появления в их доме 22-летней девушки с Украины. Ее разместили у британской пары в рамках государственной программы приема беженцев. Украинка отказалась признать себя разлучницей.

Роман с ней не пошел Гарнетту на пользу: сомнительная популярность практически лишила его заработка. Мужчина руководил охранной фирмой, с которой сотрудничала Национальная служба здравоохранения Великобритании. Сотрудников медучреждения постоянно беспокоили папарацци, поэтому служба приняла решение о разрыве контрактов.

Возлюбленная британца, по данным СМИ, частично ослепла. Зрение она потеряла из-за инфекции, заразившись ей на пути в страну. Гарнетт признался, что ему пришлось оставить все дела и ухаживать за девушкой. Когда супруга мужчины ушла, он приютил в доме еще двух украинских беженцев.