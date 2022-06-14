Брошь фрейлины жены Николая I продадут на аукционе

Фрейлинский знак-шифр «А» императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I, продадут на аукционе. Начальная стоимость лота составляет 12 миллионов рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на сайт аукционного дома «Литфонд».

В составе украшения есть золото, серебро и алмазы старинной бриллиантовой огранки. Она выполнена в виде инициалов императрицы. Его создали ювелиры Императорского двора. Брошь поместили в специальный футляр. Как сообщили на сайте, украшение хорошо сохранилось. Она крепится на бант из Андреевской ленты.

«Лот представляет историко-культурную и художественную ценность музейного уровня», — отметили в аукционном доме.

Украшение являлось отличительным знаком придворных дам, которые занимали пост фрейлин. Подобную брошь носили на левой стороне корсажа платья. Девушки, которые удостаивались подобной должности, обязаны были сопровождать императрицу или великих княгинь.