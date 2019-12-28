Бронированную машину с туалетом показали на видео

По словам представителя INKAS, пожилой человек попросил производителей произвести автомобиль с туалетом, чтобы в дороге «выходить куда-нибудь».

Также было отмечено, что компания оставляет дизайн каждой модели неизменным для того, чтобы по виду автомобиля нельзя было угадать то, что машина бронированная, а также отличить разные модели.

Представитель также рассказал, что на таких авто точно не будут ездить простые люди. Машина весит четыре тонны.

9 декабря глава компании Tesla Илон Маск был замечен за рулем недавно представленного пикапа Cybertruck в Малибу. Он прокатился на автомобиле вместе со своей подругой и несколькими друзьями, после припарковался около ресторана. Прохожие фотографировались на фоне машины, пока Маск ужинал.