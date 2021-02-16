Бродяга из США рассказал, как стал миллионером благодаря Instagram

Бывший бродяга из США по имени Бранден Конди рассказал, как стал миллионером благодаря маркетинговому бизнесу в Instagram, написала газета Daily Mail.

Будучи ребенком Конди вместе со своей матерью оказался в трудном положении. Женщину уволили с работы, а жилье попросили освободить. Идти было некуда, и американка с сыном остались жить на улице. Время от времени друзья пускали их к себе на ночевку, сообщила «Экспресс газета».

«Нам приходилось мыться в общественных туалетах и жить в чужих домах», — рассказал мужчина.

С самого детства он грезил о том, чтобы заработать денег и приобрести собственный дом. Мальчик стал читать книги о предпринимательстве, позже парень подписался на начинающих бизнесменов в соцсетях. Еще спустя некоторое время Браден познакомился с единомышленниками из Аризоны. Они открыли успешную маркетинговую фирму.

Конди позвали в команду. Он бросил низкооплачиваемую работу и переехал в другой штат, чтобы трудиться там. За два года молодой человек смог основать и сделать успешным собственное маркетинговое агентство в Instagram. Компания приносит ему около 25 тысяч долларов в месяц.