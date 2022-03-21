Бритни Спирс заявила о желании вернуться к музыкальной карьере

Певица Бритни Спирс заявила о намерении вернуться к музыкальной карьере после шестилетнего перерыва. Сейчас ее команда ищет музыкантов, которые готовы сотрудничать со экс-звездой поп-сцены. Об этом написало издание The Sun со ссылкой на инсайдера.

Артистка и ее помощники прощупывают почву на предмет перспектив создания новых произведений.

«С несколькими людьми, с которыми ей комфортно работать, связались и спросили, не хотели бы они снова поработать над музыкой с Бритни, и все, похоже, очень хотят принять в этом участие», — процитировало РИА ФАН слова инсайдера.

Ее помощники считают, что после трудных времен, которые пережила артистка под опекой своего отца, творчество и музыкальная карьера позволили бы ей быстрее восстановиться и прийти в норму.

«Люди понятия не имеют об ужасных вещах, которые были сделаны со мной лично… И после того, через что я прошла, я боюсь людей и бизнеса», — писала артистка в своих соцсетях.

Ранее стало известно, что Спирс освободилась от опеки своего отца лишь осенью 2021 года. Он был назначен ее опекуном по решению суда в 2008 году.