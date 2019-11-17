Британский «железный человек» пролетел над Ла-Маншем в реактивном костюме. Видео

Британский изобретатель Ричард Браунинг не просто закосплеил Железного человека, но и пролетел над Ла-Маншем в реактивном костюме.

14 ноября он побил свой же собственный рекорд 2017 года, пролетев над Брайтонским пирсом около полукилометра, разогнавшись до скорости в 136 километров в час. Рекорд был занесен в Книгу Гиннесса, пишет Daily Mail.

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Данный костюм разрабатывает компания Gravity Industries, основанная самим Браунингом в 2017 году.

Костюм оснащен пятью турбинами общей мощностью в пять тысяч лошадиных сил. Управлять таким девайсом следует при помощи дисплея на шлеме, что еще больше приближает нашу реальность к фантастике комиксов Marvel.

Уже в этом году британский разработчик планирует запустить в производство целую серию таких костюмов, а также организовать гонки Gravity Race Series, на которых желающие смогут протестировать экспериментальные костюмы, а также привлечь к новинке внимание мировой общественности.