Британский школьник решил упростить домашнюю работу при помощи умной колонки. Но мама его не поддержала

Его мама, Линн Горманли, готовила обед, когда услышала из кухни, как ее сын задает вопросы из домашнего задания умной колонке. Брюсу не хотелось утруждать себя заданиями по математике, поэтому он спрашивал колонку: «Сколько будет восемь умножить на четыре?»

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Линн повеселило то, как сын быстро записывает за колонкой ответы, однако она сказала мальчику, что так делать заданное в школе неправильно.

«Ты понимаешь, что теперь тебе придется решить то же самое еще раз, но уже самостоятельно?» — заключила женщина

С момента загрузки данного видео на Facebook, его просмотрели два миллиона человек, а прокомментировали свыше 20 тысяч.

«Я бы сказала, что это фантастическая попытка, сын, но… НЕТ. Alexa — это не то, как ты будешь делаешь свою домашнюю работу, Брюс. 10/10 за сообразительность этому мальчику», — написала Линн Горманли.