Британский парикмахер Мэри рассказала про главные уловки бьюти-мастеров | 360°

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Британский парикмахер Мэри рассказала про главные уловки бьюти-мастеров

Парикмахер Мэри: мастера не говорят, что ухаживать за волосами можно простыми средствами

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Британский парикмахер Мэри на своей странице в TikTok раскрыла главные уловки, которые могут утаивать бьюти-мастера от своих клиентов.

Как рассказала специалист, многие из мастеров по волосам не говорят своим клиентам о том, что осветление может пагубно сказаться на качестве волос, которые потом придется обрезать, написало utro.ru.

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Даже минимальное осветление, по словам Мэри, обязательно разрушит состав волоса. Устранить повреждения, полученные во время покраски, бьюти-средствами не получится, есть только один выход — это обрезать окрашенные волосы.

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Специалист также заявила, что часто мастера не рассказывают о том, что ухаживать за волосами можно самыми простыми и недорогими средствами, которые продаются в каждом магазине. На ее взгляд, не обязательно прибегать к покупке дорогостоящих шампуней и масок.

Мэри добавила, что зачастую мастера отрезают такую длину волос, которая, на их взгляд, кажется испорченной. Они редко слушают просьбы и замечания своих клиентов.

Красота

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