Британский фотограф показал миру мышиную капоэйру

Роули по несколько часов неподвижно лежал на платформе, и его старания увенчались успехом. Две мыши устроили «потасовку» на платформе из-за крошки еды.

По словам фотографа, поединок длился всего мгновение.

Снимок под названием «Station Squabble»(«Ссора на станции») стал одним из лучших на конкурсе LUMIX People’s Choice, куда свои работы прислали 48 тысяч фотографов со всего мира.

«Это отличная фотография, демонстрирующая сочетание трех факторов: терпения, удачи и профессиональных навыков», — заявил представитель компании Panasonic Lumix UK и один из организаторов конкурса Майк Оуэн.

Сейчас лучшие конкурсные работы выставлены в Музее естественной истории до 31 мая.