Британские ветеринары бьют тревогу из-за эпидемии ожирения у животных

Ученые: собаки могут защитить хозяев от преждевременной смерти Подробнее

Ветеринарные врачи посетовали, что клиникам приходится закупать новое оборудование для лечения перекормленных питомцев. В частности, водные тренажеры, с помощью которых животные могут сбросить вес.

Специалисты указали, что ожирение может привести к болезням сердца и легких у домашних любимцев.

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Отмечается, что наиболее склонными к полноте среди британских питомцев оказались мопсы.