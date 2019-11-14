  • Британские ветеринары бьют тревогу из-за эпидемии ожирения у животных

    14 ноября 2019, 15:33

    Ирина Нагайникова

    Ветеринары Великобритании рассказали о резком росте числа домашних собак и кошек с ожирением, сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Times.

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    Ветеринарные врачи посетовали, что клиникам приходится закупать новое оборудование для лечения перекормленных питомцев. В частности, водные тренажеры, с помощью которых животные могут сбросить вес.

    Специалисты указали, что ожирение может привести к болезням сердца и легких у домашних любимцев.

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    Отмечается, что наиболее склонными к полноте среди британских питомцев оказались мопсы.