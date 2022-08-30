Британские ученые выявили связь между типом личности и музыкальным вкусом

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) нашли связь между типом личности и музыкальными предпочтениями. Об этом написало РИА ФАН со ссылкой на сайт учебного учреждения.

Исследователи проанализировали данные о типе личности и музыкальном вкусе более 285 тысяч человек из 53 стран мира. Как отметил руководитель проекта Дэвид Гринберг, предпочитающие спокойную музыку — наиболее доброжелательные люди.

«Люди могут быть разделены по географии, языку и культуре, но если интроверт в одной части мира любит ту же музыку, что интроверты в других местах, это означает, что музыка может быть очень мощным мостом», — сказал он.

Автор исследования добавил, что экстраверты по всему миру чаще выбирают энергичную и жизнерадостную музыку.