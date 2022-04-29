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    29 апреля 2022, 13:38

    Британские ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше

    Оксана Лавнюженко

    Ученым из Британии удалось выяснить, собаки каких пород живут дольше. Для этого они изучили данные по 876 039 животным, которые были занесены в базы ветеринарных клиник по всей стране. Об этом написало издание Scientific Reports.

    Британские ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше

    В свои исследования ученые включили метисов и 18 чистокровных пород. Они рассчитали ожидаемую продолжительность жизни и вероятность смерти.

    Оказалось, что наибольшая продолжительности жизни у джек-рассел-терьеров. Такие собаки могут доживать до 19 лет, сообщило ИА НСН.

    Средняя продолжительность жизни у йоркширских терьеров — 12,54 года, у бордер-колли — 12,10 года, у спрингер-спаниелей — 11,92 года. Также долгожителями являются и метисы, средняя продолжительности жизни которых составляет 11,82 года.

    Ученые отметили, что меньше всего живут французские бульдоги. Возможно это связано с их укороченной лицевой частью черепа. Также наименьший период жизни у английских бульдогов и мопсов.