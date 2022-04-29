Британские ученые выяснили, собаки каких пород живут дольше

Ученым из Британии удалось выяснить, собаки каких пород живут дольше. Для этого они изучили данные по 876 039 животным, которые были занесены в базы ветеринарных клиник по всей стране. Об этом написало издание Scientific Reports.

В свои исследования ученые включили метисов и 18 чистокровных пород. Они рассчитали ожидаемую продолжительность жизни и вероятность смерти.

Оказалось, что наибольшая продолжительности жизни у джек-рассел-терьеров. Такие собаки могут доживать до 19 лет, сообщило ИА НСН.

Средняя продолжительность жизни у йоркширских терьеров — 12,54 года, у бордер-колли — 12,10 года, у спрингер-спаниелей — 11,92 года. Также долгожителями являются и метисы, средняя продолжительности жизни которых составляет 11,82 года.

Ученые отметили, что меньше всего живут французские бульдоги. Возможно это связано с их укороченной лицевой частью черепа. Также наименьший период жизни у английских бульдогов и мопсов.