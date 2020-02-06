Британские ученые выяснили, сколько женщин недовольны своей грудью

Ученые опросили 20 тысяч женщин из 40 стран мира в возрасте от 19 до 94 лет. Оказалось, что наиболее обеспокоены внешним видом своего бюста молодые девушки.

По словам авторов исследования, около половины респонденток хотели бы увеличить грудь, 23% хотели бы, наоборот, уменьшить размер, а 31% женщин не стал бы менять ничего.

Отмечается, что показатели варьировались в разных странах, сообщил «ПолитЭксперт».

Психологи допустили, что озабоченность внешним видом в последние годы связана с его влиянием на карьеру и личную жизнь.