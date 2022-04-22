Британские ученые выяснили роль пламени в создании первой в мире анимации

Исследователи из Университета Йерка в Великобритании выяснили роль пламени огня в создании первой в мире анимации. Они определили, каким образом рисунки на камнях «оживают» при свете костра, написало ИА Nation News со ссылкой на журнал PLoS One.

Ученые изучили 54 таблички с животными на камнях, которые рисовали древние люди, жившие во Франции. Оказалось, что на всех этих артефактах присутствовали следы от нагрева.

Судя по всему, данные таблички подвергались высоким температурам. Древние люди размещали их рядом с костром и создавали «анимациб» с помощью игры света. Ученые провели аналогичный эксперимент и смогли воссоздать такие же рисунки. Таким образом, им удалось «оживить» табун лошадей.