Интересное 28 января 2023, 13:27 Британские ученые выяснили, кому принадлежал затонувший три века назад военный корабль Британские ученые идентифицировали обломки военного корабля, затонувшего в 1672 году Unsplash

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Исследователи Британии завершили работу по идентификации военного корабля, затонувшего в проливе Ла-Манш в 1672 году. Об этом сообщила газета Metro.

«Загадочные обломки были обнаружены дайверами у берегов Восточного Сассекса в Англии на глубине 32 метра еще в 2019 году. Первоначально они значились как „неизвестное затонувшее судно“», — говорится в статье.

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Британские ученые провели крупное исследование и выяснили, что корабль носил название Klein Hollandia. Его построили еще в 1956 году, и он принадлежал адмиралтейству Роттердама.

Военный корабль принимал участие во всех крупных сражениях второй Англо-Голландской войны 1665-1667 годов, однако затонул в 1672 году в ходе третьего военного морского выступления Англии против Голландии.

По словам заместителя госсекретаря палаты лордов по вопросам искусства и наследия Стивена Паркинсона, идентификация военного корабля позволила заглянуть в прошлое, в XVII век. Он выразил надежду, что дальнейшие исследования морских глубин позволят обнаружить больше исторических артефактов.

Ранее моряки обнаружили в Атлантическом океане в Бермудском треугольнике корабль-призрак без людей на борту.