Ученые выяснили, что клюква предотвращает деменцию

Ученые из Норвичского университета (Великобритания) выяснили, что клюква может улучшить память и работу мозга, а также снизить «плохой» холестерин и, тем самым, потенциально предотвратить деменцию. Об этом написал «Ридус».

Для исследования ученые отобрали людей в возрасте от 50 до 80 лет, которые наиболее подвержены риску развития деменции. Около 12 недель половина из них употребляла лиофилизированный клюквенный порошок, а другая половина — плацебо.

Те участники, которые ежедневно съедали клюквенный порошок, продемонстрировали улучшенную циркуляцию кислорода и глюкозы в важных частях мозга. У них также значительно снизился «плохой» холестерин, вызывающий утолщение артерий и накопление в них бляшек.

По словам ведущего исследователя Дэвида Возура, группе ученых удалось доказать, что клюква может поддержать здоровье сосудов и частично поспособствовать улучшению перфузии мозга и когнитивных функций.