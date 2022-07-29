Британские ученые установили причину распространения вируса герпеса

Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) выяснили, с чем связано распространение вируса герпеса. Об этом написала «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт учебного заведения.

Ускоренными темпами болезнь начала распространяться от человека к человеку после появления обычая целоваться. К такому выводу пришли генетики, как получили геном несколько видов древнего вируса из останков людей, живших около 1,5–1,7 тысячи лет назад неподалеку от села Неволино в Пермском крае.

Выяснилось, что все полученные образцы герпеса схожи с ныне существующим патогеном. Отмечается, что самый древний штамм появился около 4,6–5,6 тысячи лет назад.