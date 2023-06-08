Интересное 08 июня 2023, 18:27 Британские ученые обнаружили курганное кладбище бронзового века в Англии

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Археологам из Великобритании удалось обнаружить крупное курганное кладбище бронзового века недалеко от Стоунхенджа. Об этом сообщил сайт Planet Today.

Отмечается, что захоронения нашли во время строительства нового жилого комплекса. Их примерный возраст составляет от 3,5 тысячи до четырех тысяч лет, размер курганов достигает в диаметре 50 метров .

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По данным сайта «Политэксперт», все захоронения существенно отличаются друг от друга по форме.