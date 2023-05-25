Британские ученые нашли остатки древнейшего в Америке вина на небольшом карибском острове Мона

Во время исследований острова Мона между Доминиканской Республикой и Пуэрто-Рико британские ученые из Лестерского университета нашли несколько десятков керамических сосудов с остатками древнейшего в Северной и Южной Америке вина. Об этом сообщил «Мир 24».