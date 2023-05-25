25 мая 2023, 10:20
Британские ученые нашли остатки древнейшего в Америке вина на небольшом карибском острове Мона
Во время исследований острова Мона между Доминиканской Республикой и Пуэрто-Рико британские ученые из Лестерского университета нашли несколько десятков керамических сосудов с остатками древнейшего в Северной и Южной Америке вина. Об этом сообщил «Мир 24».
О наличии внутри сосудов алкогольного напитка свидетельствует проведенный молекулярный анализ поверхности керамического сосуда. Ученые выявили следы наличия винной кислоты на стенках кувшинов.
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Специалисты считают, что сосуды с вином привезли в Америку испанские колонисты в конце XIV века. Вино могли использовать для церковной службы.
Археология
Алкоголь
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