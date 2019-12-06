  • Британская туристка ожила спустя 6 часов смерти от переохлаждения

    06 декабря 2019, 17:52

    Ирина Нагайникова

    Пеший поход с мужем через Пиренеи закончился для 34-летней британки Одри Марш остановкой сердца во время метели. Однако через шесть часов сердце по всем параметрам умершей женщины забилось вновь. Об этом сообщил «Царьград».

    Спасатели смогли прибыть лишь спустя 2,5 часа после того, как миссис Марш потеряла сознание. К тому моменту женщина не подавала признаков жизни, и температура ее тела упала до 18 градусов. Реанимация на месте не помогла, однако британку доставили в больницу Валь-д’Хеврон вертолетом. Там ее подключили к реанимационной системе экстракорпоральной мембранной оксигенации, которую еще не успели опробовать в Испании.

    Медики были поражены, когда сердце миссис Марш снова забилось спустя шесть часов остановки. Уже через шесть дней британка покинула реанимацию без неврологических повреждений.

    Пострадавшие от переохлаждения руки у женщины все еще двигаются с трудом. Однако она продолжает вести привычную жизнь и вскоре выйдет на работу.

    По словам врача барселонской больницы Эдуарда Аргудо, это самая длительная остановка сердца, которую когда-либо фиксировали в Испании. Он уточнил, что переохлаждение стало причиной и остановки сердца, и спасения. Низкие температуры замедлили обмен веществ, и тканям требовалось меньше крови и кислорода.