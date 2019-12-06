Британская туристка ожила спустя 6 часов смерти от переохлаждения

Спасатели смогли прибыть лишь спустя 2,5 часа после того, как миссис Марш потеряла сознание. К тому моменту женщина не подавала признаков жизни, и температура ее тела упала до 18 градусов. Реанимация на месте не помогла, однако британку доставили в больницу Валь-д’Хеврон вертолетом. Там ее подключили к реанимационной системе экстракорпоральной мембранной оксигенации, которую еще не успели опробовать в Испании.

Медики были поражены, когда сердце миссис Марш снова забилось спустя шесть часов остановки. Уже через шесть дней британка покинула реанимацию без неврологических повреждений.

Пострадавшие от переохлаждения руки у женщины все еще двигаются с трудом. Однако она продолжает вести привычную жизнь и вскоре выйдет на работу.

По словам врача барселонской больницы Эдуарда Аргудо, это самая длительная остановка сердца, которую когда-либо фиксировали в Испании. Он уточнил, что переохлаждение стало причиной и остановки сердца, и спасения. Низкие температуры замедлили обмен веществ, и тканям требовалось меньше крови и кислорода.