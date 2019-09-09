Британка вышла замуж за дерево, чтобы улучшить экологическую ситуацию

Кейт Каннингем рассказала, что ее решение поддержал молодой человек. Он даже помог 34-летней возлюбленной подготовить все реквизиты для свадебной церемонии. Старший сын женщины был очень удивлен, но все же пришел на свадьбу.

Церемонию провели в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде. По слова британки, она хотела, чтобы другие люди поддержали кампанию против строительства новой дороги через парк.

«Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — поделилась Кейт Каннингем.

Также британка заявила, что намерена сменить фамилию на название дерева.