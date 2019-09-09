  • Британка вышла замуж за дерево, чтобы улучшить экологическую ситуацию

    09 сентября 2019, 16:56

    Анастасия Карпеева

    Жительница Великобритании по имени Кейт Каннингем стала женой дерева. Мать двоих детей решила выйти замуж за бузину, чтобы привлечь внимание к плачевной экологической обстановке. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на издание The Mirror.
    Британка вышла замуж за дерево, чтобы улучшить экологическую ситуацию

    Кейт Каннингем рассказала, что ее решение поддержал молодой человек. Он даже помог 34-летней возлюбленной подготовить все реквизиты для свадебной церемонии. Старший сын женщины был очень удивлен, но все же пришел на свадьбу.

    Церемонию провели в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде. По слова британки, она хотела, чтобы другие люди поддержали кампанию против строительства новой дороги через парк.

    «Моя мать умерла от астмы, и я страдаю от бронхоэктазии. Планы пустить под бульдозер это место, чтобы построить еще одну загруженную дорогу — это угроза нашему здоровью. В нашем регионе и так плачевная экологическая обстановка, так что мы отчаянно нуждаемся в решении, которое улучшит ситуацию, а не сделает ее только хуже», — поделилась Кейт Каннингем.

    Также британка заявила, что намерена сменить фамилию на название дерева.