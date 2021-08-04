Британка столкнулась с травлей после того, как рассказала о браке с другом своего 15-летнего сына

Жительница города Кроули в Западном Суссексе Мэрилин Буттиджич рассказала о своей истории любви в интернете, после чего столкнулась с травлей. Все дело в том, что возлюбленным женщины стал друг ее сына, которому на момент знакомства было 16 лет. Об этом сообщило Daily Mail.

На днях состоялась 12-летняя годовщина свадьбы 60-летней Мэрилин Буттиджич и 31-летнего Уильяма Смита. Пара познакомилась, когда Смит был еще школьником. Домой его пригласил сын Буттиджич после занятий. Уильям начал помогать женщине по дому, передала «Газета.ru».

Вскоре у них завязался роман. Супруги сыграли свадьбу в 2009 году, когда молодому человеку исполнилось восемнадцать.

«Мы с Уильямом до сих пор искренне любим друг друга. Мы все время вместе, а даже когда ненадолго расходимся, сильно друг по другу скучаем», — рассказала Буттиджич.

Однако их отношениям пришлось столкнуться с большим количеством негатива. Парень прекратил общение с родителями, а от Мэрилин отвернулась вся ее семья, кроме одного из детей.

«Мы столкнулись с большим количеством ненависти, и меня называли педофилкой, но мы всегда держались друг за друга. Мы были честны перед собой и перед своими чувствами. И для меня только это важно», — сообщила она.