Британка сбросила 50 килограммов и стала королевой красоты

Еще три года назад Аткин работала в аэропорту администратором, и ее вес достигал 108 килограммов. Расставание с возлюбленным повергло девушку в отчаяние, она была уверена, что никто больше ее не полюбит.

Спустя некоторое время она решила вместо поиска нового спутника жизни кардинально изменить образ жизни. Она стала правильно питаться, добираться на работу на велосипеде и ходить в тренажерный зал по вечерам. Комплекс занятий она составила по урокам на YouTube.

За пару лет Аткин смогла сбросить 51 килограмм. Она делилась ходом своего похудения до 57 килограммов в соцсетях.

К 2018 году Джен обрела уверенность в себе. Она решилась стать участницей конкурса красоты и выпустить песню в стиле кантри. Оба начинания увенчались успехом. Сингл занял вторую позицию в национальных чартах, а в конкурсе красоты линкольнширского города Сканторп девушка стала победительницей.

В этом году Аткин снова решила принять участие в конкурсе и стала «Мисс Великобритания — 2020». Она планирует также выпустить второй сингл. Отмечается, что личная жизнь королевы красоты тоже удалась: она встречается с молодым человеком.