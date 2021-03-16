Британка рассказала, что приступы счастья вызывают у нее амнезию

В Великобритании живет девушка, которая напоминает героиню фильма «50 первых поцелуев». Она страдает из-за серьезных проблем с памятью, которые проявляются, когда она испытывает сильные эмоции.

У 21-летней англичанки Меган Джексон выявили функциональное нервное расстройство. Девушке нельзя испытывать слишком яркие эмоции. Если Меган увидит кинокартину, которая вызовет у нее сильные эмоции, у нее возникнет приступ эпилепсии. Когда она радостна или взволнована, у нее могут наблюдаться онемение конечностей, боли в голове, трудности с речью, а иногда дело доходит до потери сознания. После таких приступов у девушки возникают провалы в памяти, рассказал DailyMail.

Впервые такое произошло с ней в 17-летнем возрасте: Меган перенесла за день сразу 35 припадков эпилепсии. Мама ей тогда вызвала скорую помощь, и ее увезли в больницу. Причина возникновения у нее такого заболевания неизвестна.

«Я могу быть счастливой, но не слишком. Грустной, но не особо. И это печально», — сообщила девушка.

Она добавила, что это состояние влияет на нее ежедневно, поскольку означает, что ее любимые ситкомы нельзя смотреть, потому что это может сделать хуже. Когда Меган приходит в себя после припадков, она не может вспомнить, что было до этого. Она не помнит имена собственных родных, их даты рождения, а также забывает своих друзей.

Чтобы хоть как-то помочь Меган сохранять трезвомыслие, ее подруга Тора ведет дневник, в котором рассказывает о последних событиях, а также делает фото и видео. Из-за своего сложного состояния Меган не может принимать ванну в одиночестве, а также гулять без присмотра или водить транспортное средство. Однажды она забыла, что ее уволили, и стала собираться на работу. При этом Меган не получает пособий от государства, а ее лечение требует огромных финансовых вложений.