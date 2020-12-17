Британка купила дешевый свитер и позже поняла, что с ним не так

На следующий день женщина надела свитер и собиралась пойти в нем на работу, но заметила, что олени на рисунке совокупляются. Они с дочкой посмеялись над открытием и порадовались, что заметили это до ухода Халлам в школу.

«Здорово, что мама заметила, чем занимаются олени, до того, как пойти на работу в начальную школу. У мамы все отлично с чувством юмора, поэтому она посчитала свою покупку еще более выгодной», — рассказала дочь.