Софред оценил идею назвать территорию рядом с посольством Британии в честь ЛНР

Территорию рядом с посольством Великобритании предложили назвать в честь Луганской Народной Республики. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков поддержал такую идею. Об этом сообщил RT.

Подобное решение приняли в ходе голосования, которое поддержало большинство опрошенных. По словам политика, такие результаты отражают объективное отношение россиян к происходящему на Украине и в Европе.

«Это знак солидарности России и москвичей с Луганской Народной Республикой», — отметил политик.