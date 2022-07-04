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    04 июля 2022, 23:30

    Софред оценил идею назвать территорию рядом с посольством Британии в честь ЛНР

    Редакция сайта 360°

    Территорию рядом с посольством Великобритании предложили назвать в честь Луганской Народной Республики. Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков поддержал такую идею. Об этом сообщил RT.

    Подобное решение приняли в ходе голосования, которое поддержало большинство опрошенных. По словам политика, такие результаты отражают объективное отношение россиян к происходящему на Украине и в Европе.

    «Это знак солидарности России и москвичей с Луганской Народной Республикой», — отметил политик.